الفتلاوي : الرئيس سيقدم مرشحا لرئاسة الوزراء خلال 48 ساعة



عزا النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي استبعاد محافظ البصرة اسعد العيداني من التنافس على منصب رئاسة الوزراء، الى الخلافات السياسية ، فيما كشف عن اجتماعات سياسية مكثفة مع رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية شخصية جديدة خلال 48 ساعة.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان العيداني ابعد عن دائرة المنافسة للحصول على منصب رئاسة الوزراء بسبب اعتراض الكتل السياسية عليه"، مبينا :" ان اغلب الاسماء التي طرحت تم استبعادها لوجود تحفظ سياسي عليها ".



واضاف :" ان الكتل السياسية تجري في الوقت الحالي اجتماعات مكثفة مع رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية شخصية رئيس الوزراء الجديد، شريطة ان تحظى بدعم البرلمان والشارع "، متوقعا ان يقدم صالح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء خلال 48 ساعة ".

