شاهد.. الصور الأولى لموقع القصف الذي قُتل فيه قاسم سليماني والمهندس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الجمعة، ما قالوا إنها الصور الأولى لموقع القصف الذي قُتل فيه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ونشرت المواقع مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لموكب تم استهدافه في محيط مطار بغداد الدولي، حيث قتل 8 أشخاص، بينهم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وأظهرت الصور، سيارات التهمتها النيران إضافة إلى عملات إيرانية وأخرى سورية.

وأعلن التلفزيون العراقي الرسمي في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والقيادي بالحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قتلا في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

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وأكد أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، مقتل سليماني والمهندس، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“ إنه يؤكد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي.



شاهد الصور ..





