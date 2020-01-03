الديمقراطي الكردستاني : قانون الانتخابات فيه مشاكل كثيرة ولا يمثل الجميع



اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني:" ان هناك مشاكل كثيرة في قانون الانتخابات الجديد، وهو يحتاج الى تعديلات لانه لا يمثل الجميع ".



وقال دوبرداني في تصريح صحفي :" ان الحزب الديمقراطي اقترح ان تجرى الانتخابات ضمن دائرة واحدة على مستوى العراق او دائرة المحافظة ( ١٨ دائرة ) وليس دوائر متعددة على مستوى القضاء واعتماد المعلومات التي تتوفر لدى المفوضية العليا للانتخابات وتحديث المعلومات فقط، لكي نتخلص من المشاكل الادارية والفنية التي تواجهنا في اجراء انتخابات مبكرة ".



واضاف:" ان اعتماد دوائر متعددة ، سيسبب اقصاء للمناطق وللمكونات واقصاء للاحزاب الصغيرة والاقليات، ولن يكون لكثير من المكونات تمثيل حقيقي".



وبين النائب عن نينوى :" ان هناك جهات سياسية تفكر بمصالحها الحزبية فقط ، ولاتستجيب لمطالب المتظاهرين".