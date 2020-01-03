بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 12:10 م

الولايات المتحدة تطالب رعاياها بـ مغادرة العراق فورا

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 طالبت الولايات المتحدة الأمريكية رعايا بمغادرة العراق، فورا، كما أفادت سكاي نيوز، ويأت هذا التحذير، بالتزامن مع مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والذي فجر اليوم، بغارة أمريكية على سيارته أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي.

وكانت حالة من الصدمة قد هيمنت على النظام الإيراني، فور الإعلان عن مقتل “سليماني” وتزامنا مع هذا التصعيد في العراق، على خامنئي، المرشد الآعلى للنظام الإيراني لأول مرة اجتماعا لمجلس الآمن القومي، لبحث تداعيات مقتل  “سليماني”.

كما هيمنت حالة من الفرحة على المتظاهرين العراقيين، اللذين خرجوا غلى الشوارع فجر اليوم، فور الإعلان عن مقتل “سليماني” ليطوفوا الشوارع في مسيرات عارمة رافعين العلم العراقي، للإحتفال بمقتل قائد فيلق القدس الذي طكان يمثل مهندس الإرهاب في الشرق الأوسط والعراق، والذي تورط في التخطيط لقتل المتظاهرين في العراق .

ع د

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