وزير الخارجية الأمريكي: العراقيون رقصوا فرحا بعد مقتل سليماني

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الشعب العراقي استقبل مقتل الإيراني قاسم سليماني بفرحة عارمة، حيث رقص العراقيون في الشوارع من أجل الحرية.



وقال بومبيو في تغريدة له أرفق فيها فيديوهات احتفالية للعراقيين صباح اليوم الجمعة، أنهم رددوا هتافات “لا سليماني بعد اليوم”.



وأعاد وزير الخارجية الأمريكية نشر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حشود من العراقيين في ساحة التحرير، رافعين علم العراق ابتهاجا بمقتل قاسم سليماني.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها لشوراع العاصمة العراقية بغداد، مؤكدين أن المتظاهرون نزلوا للشوارع باعداد ضخمة للاحتفال بمقتل قائد ميليشيات فيلق القدس الإيرانية التابعة للحرس الثوري.

https://twitter.com/i/status/1212955403077767168

ويظهر في الفيديو بعض الشباب يهرولون بالشوارع بينما مصور المقطع يقول:” الساعة أربعة ونصف احتفالات بمقتل سليماني، القصاص لشهداء العراق تحقق اليوم”.



وأعلن التلفزيون الإيراني صباح الجمعة بمقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية في العراق، ومعه عدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لطهران.

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وأقر ميليشيات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، ومعها ميليشيات الحشد الشعبي العراقية بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدى المهندس قائد ميليشيات حزب الله العراقية الموالية لإيران.







وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي، أحمد الأسدي، إن القصف الذي وقع قرب مطار بغداد فجر الجمعة أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.



