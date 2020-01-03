بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
ترامب يحذر روحاني : لا تهدد ابدا الولايات المتحدة مرة اخرى الفرحة تعم العراقيين بعد مقتل سليماني والمهندس.. ومتظاهرو التحرير يهتفون: قيس هادي اجاكم السرة النشطاء العرب يهاجمون خامنئي ويسقطوه في 12 دقيقة فقط على تويتر.. ويظهرون كراهيتهم الشديدة لنظام الملالي نجوى قاسم تتصدر غوغل تريند وتويتر عملية السفارة الامريكية .. دفع ايراني لانهاء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية نسب الغمر في اهوار ميسان تصل الى 90% انتشار امني مكثف في الديوانية .. لهذا السبب نائب : " البناء " لديه اسماء بديلة لرئاسة الوزراء صحيفة : مليارات الدولارات هربت الى خارج العراق بسبب الاوضاع المضطربة القبض على عنصرين من داعش في نينوى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 11:44 ص

وزير الخارجية الأمريكي: العراقيون رقصوا فرحا بعد مقتل سليماني

1

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الشعب العراقي استقبل مقتل الإيراني قاسم سليماني بفرحة عارمة، حيث رقص العراقيون في الشوارع من أجل الحرية.

وقال بومبيو في تغريدة له أرفق فيها فيديوهات احتفالية للعراقيين صباح اليوم  الجمعة، أنهم رددوا هتافات “لا سليماني بعد اليوم”.

وأعاد وزير الخارجية الأمريكية نشر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه حشود من العراقيين في ساحة التحرير، رافعين علم العراق ابتهاجا بمقتل قاسم سليماني.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها لشوراع العاصمة العراقية بغداد، مؤكدين أن المتظاهرون نزلوا للشوارع باعداد ضخمة للاحتفال بمقتل قائد ميليشيات فيلق القدس الإيرانية التابعة للحرس الثوري.

https://twitter.com/i/status/1212955403077767168

ويظهر في الفيديو بعض الشباب يهرولون بالشوارع بينما مصور المقطع يقول:” الساعة أربعة ونصف احتفالات بمقتل سليماني، القصاص لشهداء العراق تحقق اليوم”.

وأعلن  التلفزيون الإيراني صباح الجمعة بمقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية في العراق، ومعه عدد من قادة الميليشيات العراقية الموالية لطهران.

ع د

 

وأقر ميليشيات الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، ومعها ميليشيات الحشد الشعبي العراقية بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدى المهندس قائد ميليشيات حزب الله العراقية الموالية لإيران.

 

 وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي العراقي، أحمد الأسدي، إن القصف الذي وقع قرب مطار بغداد فجر الجمعة أسفر عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي.

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
36550-نجوى-قاسم

نجوى قاسم تتصدر غوغل تريند وتويتر 02 كانون الثاني 2020 08:27 م

الإعلامية نجوى قاسم

وفاة الإعلامية نجوى قاسم 02 كانون الثاني 2020 02:13 م

قاسم سليماني وعصابات ايران في كل مكان

الألوسي: سليماني نجح في إعلان نهاية الدولة العراقية 31 كانون الأول 2019 04:34 م

33

فائق الشيخ يهاجم هادي العامري: سأعلقك في ساحة التحرير 30 كانون الأول 2019 04:21 م

مقتدى-الصدر-2

مقرب من الصدر: عدم رد المتظاهرين على ترشيح الكاظمي والعكيلي والشيخ علي "رفضا منهم" 27 كانون الأول 2019 10:30 ص

1

ضاحي خلفان: شيعة العراق ولبنان أثبتوا أن العروبة فوق الطائفية والمحاصصة 26 كانون الأول 2019 09:45 ص

1

بومبيو يطالب إيران بإطلاق سراح والدي شاب سقط قتيلا خلال الاحتجاجات 25 كانون الأول 2019 12:17 م

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

المعموري: تحدي الشعب انتحار سياسي للكتل السياسية 24 كانون الأول 2019 04:40 م

التعليقات