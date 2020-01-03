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الجمعة, 03 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 11:28 ص

«عبد المهدي» المذعور يدعو البرلمان لجلسة طارئة بعد مقتل «سليماني»

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دعا عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل، البرلمان  إلى جلسة طارئة على خلفية مقتل قاسم سلييماني، قائد فيلق القدس، والذي ندد بمقتله  بعد اسستهدافه في غارق جوية من قبل أمريكا  ما أدى إلى مقتله.
وهاجم «عبد المهدي» مقتل«سليماني» في العراق، مؤكدا أنها تمثل خرقا لاتفاقية الوجود الأمريكي في العراق، وتعكس تصريحات “المهدي” ولائه إلى إيران، التي دائما ما كانت تندد بالضربات التي توجهها أمريكا إلى الحشد الشعبي الذي قاد تنفيذ عددا من العمليات الإرهابية الإجرامية في حق المتظاهرين العراقيين، في الوقت الذي لم تظهر لهجته الحادة والقوية في الهجوم على المتسبب في قتل المتظاهرين.

على جانب مواز هيمنت حالة من الفرحة على المتظاهرين العراقيين، اللذين خرجوا غلى الشوارع فجر اليوم، فور الإعلان عن مقتل “سليماني” ليطوفوا الشوارع في مسيرات عارمة رافعين العلم العراقي، للإحتفال بمقتل قائد فيلق القدس الذي طكان يمثل مهندس الإرهاب في الشرق الأوسط والعراق، والذي تورط في التخطيط لقتل المتظاهرين في العراق .

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