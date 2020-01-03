المقاومة الإيرانية: مقتل سليماني ضربة موجعة لنظام الملالي الفاشي تحرر العراق من قبضته

قالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن هلاك الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس قائد الحشد اللاشعبي في العراق ضربة غير قابلة للتعويض على نظام الملالي.



وأكدت أنه حان الوقت لقطع أذرع نظام الملالي في المنطقة خاصة في العراق وسوريا ولبنان، وطرد قوات الحرس من هذه البلدان. وبذلك يتحرّر العراق من نير النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران،



ووصفت “رجوي” قائد القدس أنه أحد أكبر المجرمين في تاريخ إيران وكان ضالعاً في مقتل مئات الآلاف من أبناء شعوب المنطقة وتشريد عشرات الملايين منهم.



إلى جانب تخطيطه للمجازر التي طالت منظمة مجاهدي خلق في أشرف والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى في العراق وفي داخل إيران وبلدان أخرى ضد المقاومة الإيرانية



، مضيفه أن بهلاكه ستدور عجلات سقوط نظام الملالي بوتيرة أسرع.



كما هنأ قائد المقاومة الإيرانية، مسعود رجوي ، في رسالة نشرها موقع منظمة مجاهدي خلق الثوار العراقيين، بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بعد مقتله من قبل غارة أمريكية مؤكد: “حان الأن لتحرير العراق من نيران احتلال نظام ولاية الفقية. عليكم اعلان الحكومة المؤقتة من اجل إجراء انتخابات حرة دعوتم اليها, وبعد ذلك مطالبة الاعتراف الدولي بهذه الحكومة”.



وقتل “سليماني” في غارة استهدفت سيارته ومعه نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدى المهندس، عقب خروجها من مطار بغداد الدولى.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أن عملية قتل “سليماني”، تمت بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة أن سليماني كان “يخطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد الخدمة العسكرية في العراق وفي أنحاء المنطقة”.



وعمت حالة من الفرحة على المتظاهرين العراقيين، فور مقتل “سليماني”، حيث احتفل العراقيون بمقتله في الشوارع ورفع المحتفلون أعلام العراق، وصور الشهداء العراقيين الذين قتلوا على يد الميليشيات الموالية لإيران بتخطيط من سليماني.

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