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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 03 كانون الثاني 2020 10:50 ص

النشطاء العرب يهاجمون خامنئي ويسقطوه في 12 دقيقة فقط على تويتر.. ويظهرون كراهيتهم الشديدة لنظام الملالي

خامنئي

هاجم نشطاء عرب على موقع التدوين المصغر "تويتر" ، مرشد نظام الملالي علي خامنئي، بعد إدعاءه كراهية العرب لأمريكا، لكن النشطاء العرب يلقنوه درسا قاسيا.

وأظهر النشطاء العرب الكراهية الشديدة لنظام الملالي ومرشده خامنئي ويسقطوه في 12 دقيقة فقط على "تويتر"، بعد دوره الشديد في نشر الإرهاب بالعديد من الدول العربية.

ونشر خامنئي تغريدة على حسابه عبر تويتر قال بها"شعوب دول هذه المنطقة مشمئزّة من الأمريكيّين. شعوب #أفغانستان، و #سوريا و #العراق وسائر الأماكن. بعض هذه الدول تقوم حكوماتها ببعض المداراة، [لكن] نحن نعلم أنّ شعوبها تكره أمريكا بشدّة. لقد ارتكبتم الجرائم، لماذا لا يدرك الأمريكيّون هذا الأمر؟".

لكن أتاه الرد سريعا من النشطاء العرب على تويتر، حيث هاجمو خامنئي وأسقطوه خلال 12 دقيقة فقط، حيث أظهروا الكراهية الشديدة لنظام الملالي الإيراني ومرشده خامنئي.

يأتي ذلك بعد العملية الناجحة للقوات الأمريكية في العراق والتي تمكنت من القضاء على الإرهابي الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي الإرهابي.

وأكد النشطاء، أن شعوب دول هذه المنطقة مشمئزّة من الإيرانيين.

وأشاروا إلى أن شعوب أفغانستان، وسوريا و العراق وسائر الأماكن. بعض هذه الدول تقوم حكوماتها ببعض المداراة، [لكن] نحن نعلم أنّ شعوبها تكره إيران بشدّة. لقد ارتكبتم الجرائم، لماذا لا يدرك الإيرانيون هذا الأمر؟.

ووجه النشطاء رسالة تعبر عن مدى الكراهية الشديدة لخامنئي قائلين" أنت يا خامنئي أشد كرهاً في قلوبنا من الشيطان".

وقال النشطاء العرب لخامنئي "يكفيك تدخلا في السياسة واجلس في صومعتك واستغفر عسى الله أن يغفر ذوبك بقتلك ليس فقط أبناء شعبك وإنما الشعب العراقي لقد أصبت بالخرف".

وأضاف النشطاء العرب، "الشعوب العربية مشمئزة منكم ومن تصرفاتكم فأنتم سبب ما يحصل في الدول العربية من دمار ولكن لن يستمر ذلك طويلا بحول الله وقوته فلا كسرى بعد كسرى".

وأوضحوا " نكره النظام الإيراني أكثر من كرهنا لأي نظام آخر".

ووتابعو "لا تنسى اشمئزازنا منكم ومن وجودكم داخل بلادنا ومن تدخلاتكم بأمورنا السياسية، سئمنا منكم ومن جيرتكم التي أبتلينا بها. مقاطعة إيران سياسياً واقتصادياً هي الحل".

وأكد النشطاء أن خامنئي ونظامه سبب المصائب والتخريب والدمار الذي يحدث في العراق مشيرين إلى أنهم يريدون التخلص من التبعية لذلك النظام الإرهابي البغيض.

ويرصد "بغداد بوست" بعض ردود أفعال النشطاء العرب على موقع تويتر ضد مرشد نظام الملالي الإيراني علي خامنئي ومدى كراهية العرب للنظام الإيراني:

وقال حساب "نقـا المطــوّع" "أنت يا خامنئي أشد كرهاً في قلوبنا من الشيطان".


وأضاف حساب " Siham Alayoobi"، يكفيك تدخلا في السياسة واجلس في صومعتك واستغفر عسى الله أن يغفر ذوبك بقتلك ليس فقط أبناء شعبك وإنما الشعب العراقي لقد أصبت بالخرف".


وتابع حساب " Saif Aljubori" "لاحظت الغليان العراقي ضد أمريكا وما لاحظت البركان الذي  صار له أكثر من شهرين ضد إيران".


وكتب حساب " علي رياض" "وحق دينك نحب أمريكا ونحب حته الشيطان بس نبقى نكرهكم وما نحبكم ونشمئز منكم".


وذكر حساب " ابو عامر _ MBS" "الشعوب العربية مشمئزة منكم ومن تصرفاتكم فأنتم سبب ما يحصل في الدول العربية من دمار ولكن لن يستمر ذلك طويلا بحول الله وقوته فلا كسرى بعد كسرى".


وقال حساب " الحميدي الشليل"، "والله إننا نكره النظام الإيراني أكثر من كرهنا لأي نظام آخر".


وكتب حساب " Hussein Ali #iraqi_citizen" "ولا تنسى اشمئزازنا منكم ومن وجودكم داخل بلادنا ومن تدخلاتكم بأمورنا السياسية، سئمنا منكم ومن جيرتكم التي أبتلينا بها. مقاطعة إيران سياسياً واقتصادياً هي الحل".

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