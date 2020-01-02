بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الخميس، 02 كانون الثاني 2020 08:27 م

نجوى قاسم تتصدر غوغل تريند وتويتر

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رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية الكبيرة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية، في منزلها بدبي، عن عمر ناهر 52 عاماً، بشكل مفاجئ جراء إصابتها بسكتة قلبية.


ونزل الخبر كالصاعقة على الإعلاميين ومحبي الإعلامية الراحلة، وسرعات ما تصدر اسم نجوى قاسم، قائمة مؤشرات البحث في غوغل.


كما تصدر وسم #نجوى_قاسم موقع التدوينات القصيرة تويتر وعبر رواده عن صدمتهم من الوفاة المفاجئة للإعلامية الكبيرة داعين لها بالمغفرة والرحمة.


و المذيعة نجوى قاسم (52 عاماً) من بلدة جون، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. إنطلاقاتها كانت من تلفزيون المستقبل، حيث عملت أكثر من 11 عاما، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.
 
في العام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية ب"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".
 
وفي العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني

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