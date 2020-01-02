تعزيزات أمنية بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في بغداد

قال مصدر أمني إن تعزيزات أمنية انتشرت في محيط السفارة الأمريكية بوجود جهاز مكافحة الإرهاب الذي يحيط بمقر السفارة وأطراف المنطقة الخضراء، مع تحليق الطيران منذ الصباح بالمنطقة التي تقع بالقرب من مقر السفارة ومناطق اعتصام متظاهري الحشد الشعبي في الجانب الأخر المقابل للسفارة.

وتواجه الحكومة العراقية اختبارا حقيقيا لإثبات قدرتها على تأمين البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد، وتقوم بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهذا الصدد.

وانتشرت قوات الأمن العراقية في محيط السفارة الأمريكية بعد انسحاب متظاهري الحشد والميليشيات الإرهابية بعد طلب من قياداته.

بينما أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد تعليق جميع العمليات في القنصلية العامة حتى إشعار آخر.

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