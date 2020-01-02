عملية السفارة الامريكية .. دفع ايراني لانهاء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية



رغم قرار قيادة ميليشيا الحشد الشعبي سحب اتباعها من محيط السفارة الامريكية في بغداد " احتراما" لقرار الحكومة واستجابة لطلبها ، كما ذكرت قيادة الحشد ، الا ان هذا القرار لم يضع حدا للموضوع ولم يعد الامور الى نصابها ، بل قد يكون بداية لازمة عميقة ولوضع محرج للحكومة العراقية ، بالاخص على مستوى علاقة العراق بالولايات المتحدة وبدول العالم الاخرى بشكل عام .



فالانسحاب ، ليس نهاية المطاف ، بل هو بداية لمرحلة جديدة وخطوة اخرى مخطط لها من قبل قيادات الميليشيات لانهاء الوجود الامريكي وترك الساحة العراقية مفتوحة للنفوذ الايراني ...



فقد اكدت ما تعرف بـ "كتائب حزب الله " التابعة للحشد الشعبي :" ان محاصرة السفارة الامريكية تمثل فصلا اول من صفحات قادمة ".



واضافت :" ان الخطوة المقبلة ستتمثل باقرار قانون اخراج القوات الامريكية من العراق "، مشددة على :" ضرورة ان يصوت البرلمان على خروج القوات الاميركية "..



واشار المكتب السياسي لكتائب حزب الله، الى انه :" سيراقب عمل مجلس النواب لتشريع قانون اخراج القوات الاجنبية"، مبينا :" ان تغيير مكان الاعتصام جاء لتحقيق هذا الهدف ".





ضمن هذا السياق كشف النائب عن كتلة / صادقون / ثامر ذيبان عن قيام كتلته بجمع تواقيع لادراج قرار الغاء المعاهدة العراقية الامريكية واخراج القوات الامريكية من العراق ، على جدول اعمال مجلس النواب ".



فيما اعلن تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري :" ان مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية سيتصدر جدول اعمال الجلسـة المقبلة للبرلمان".



هذه التطورات والدعوات لاخراج القوات الامريكية في هذا الوقت بالذات ، مع وجود ازمة سياسية خانقة بعد استقالة حكومة عبد المهدي والعجز عن ايجاد بديل مقبول له ، ومع استمرارالتظاهرات الاحتجاجية لثلاثة اشهر ودخولها شهرها الرابع ، اضافة الى التصاعد الملحوظ لنشاط خلايا داعش في بعض المحافظات ، خصوصا ديالى القريبة من بغداد ، كل هذه الامور من شأنها ان تعقد الاوضاع في العراق ، فوق ماهي عليه من تعقيد ، وتنبئ بتداعيات خطيرة ..



مراقبون سياسيون يرون ان التصعيد ضد الولايات المتحدة في هذه المرحلة ، بدءا بقصف قاعدة ( k1 ) ، ثم ماحدث امام السفارة الامريكية ، يهدف الى تحقيق مساعي ايران لانهاء الاحتجاجات الشعبية في العراق التي حرمتها من تعيين رئيس وزراء موال لها ، وذلك بدفع الاطراف الموالية لايران للضغط باتجاه انهاء الاحتجاجات باعتبار ان البلاد في حالة توتر مع الولايات المتحدة مايوجب انهاء هذه الاحتجاجات ، اضافة الى الضغط لاخراج القوات الامريكية من العراق واغلاق السفارة الامريكية في بغداد، ورفع حالة الغضب الشعبي العراقي من الولايات المتحدة لما سيتبَع ذلك من ردود فعل امريكية، وبالتالي عودة العراق الى المحور الايراني مجددًا..



الخبير السياسي واثق الهاشمي شخص ذلك واشره بدقة ، وحذر من ان تداعيات محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد ستكون خطيرة لن تنتهي بانسحاب المتظاهرين ، الذين بدأوا بنصب سرادقات الاعتصام على ضفاف نهر دجلة من الجهة المقابلة لمبنى السفارة ، وسيعقد الامور نحو الاسوأ.



واوضح الهاشمي ، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية :" ان محاولة اقتحام السفارة خطر كبير لن ينتهي ، بالرغم من محاولة انسحاب المتظاهرين من امام باحة السفارة، وسيعقد الامور في ظل المشهد السياسي المتعثر والسائر نحو الاسوأ بعد ادخال العراق في اتون صراعات اقليمية ودولية".



واشار الى :" ان الولايات المتحدة شرعت بارسال 750 عسكريا لتأمين مؤسساتها في العراق ، وهناك نية لارسال قطعات اخرى الى المنطقة ، بالتزامن مع الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة العراقية ، كون الاعتداء على البعثات الدبلوماسية امرا غير مقبول لان العراق يخضع لاتفاقيات دولية ، منها اتفاقية فيينا التي تحتم على الدول تأمين الحماية للسفارات والقنصليات الموجودة على ارضها".



ف.ا