نسب الغمر في اهوار ميسان تصل الى 90%



اعلنت محافظة ميسان، عن وصول نسب الغمر في الاهوار الى 90 بالمئة، في وقت تستمر فيه الاعمال لتأهيل السداد والقنوات المائية ضمن اجراءات الموسم الشتوي.



وقال مدير انعاش الاهوار والاراضي المنخفضة بالمحافظة سلام صبري الموسوي :" هناك خلل حصل في منظومة المياه نتيجة قلتها طوال الاعوام الماضية بسبب شح الامطار، وكان متوقعا ان يستمر شح المياه بحسب المختصين لغاية العام 2035 مما يتسبب في انحسار مساحات واسعة من الزراعة والمراعي والاتجاه الى حفر الابار المائية ".



واضاف الموسوي انه :" نتيجة لحصول الفيضانات العام 2018 واغمار مساحات واسعة من الاراضي الزراعية والاهوار الشرقية والغربية والجنوبية بالمياه، حصلت حاجة كبيرة للحد من الفيضانات بسب انهيار اغلب السداد نتيجة تقادم الزمن عليها وحصول مناطق واهنة قد تؤدي الى انغمارها بالمياه جراء الفيضانات وهطول الامطار الغزيرة".



وتابع :" ان العمل جار وسيتم انجاز جميع الاعمال خلال الشهر المقبل في سداد الشيب والعزير وسداد هور الحويزة" ، مبينا :" ان نسب غمر المياه في اهوار محافظة ميسان الان تصل الى 85 بالمئة وفي اهوار الحويزة تصل الى 90 بالمئة".



ف.ا