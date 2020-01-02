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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 04:03 م

نائب : " البناء " لديه اسماء بديلة لرئاسة الوزراء

عبد الأمير تعيبان الدبي

اكد النائب عـن تحالف الفتح عبد الامير الـتـعـيـبـان ان تحالف " البناء "  لديه أسماء بديلة لرئاسة الوزراء.

وقال التعيبان في تصريح صحفي :" هـنـاك حراك سياسي  من اجـل الاسـراع بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة ،  بعد ان تم سحب ترشيح  اسعد العيداني بشكل رسمي".

واضاف :" ان وفـــداً مــن تـحـالـف الـبـنـاء زار رئـيـس الجمهورية بـرهـم صالح لــلــتــشــاور بــشــأن تــقــديــم مــرشــح يـحـظـى بمقبولية الشعب العراقي"، مبيناً :" ان تحالف البناء ذاهـب باتجاه اختيار مـرشـح يمتلك المـواصـفـات المـطـلـوبـة مـن قـبـل الـشـعـب من حـيـث الاسـتـقـلالـيـة ، ولـيـس مـن مـزدوجـي الجنسية وكذلك لديه خبرة إدارية"، مشيرا الى :" ان  التحالف لديه أسماء بديلة لم يتم الاتفاق على اختيار مرشح من بينها حتى الآن".

ف.ا
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