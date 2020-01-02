نائب : " البناء " لديه اسماء بديلة لرئاسة الوزراء



اكد النائب عـن تحالف الفتح عبد الامير الـتـعـيـبـان ان تحالف " البناء " لديه أسماء بديلة لرئاسة الوزراء.



وقال التعيبان في تصريح صحفي :" هـنـاك حراك سياسي من اجـل الاسـراع بتقديم مرشح لرئاسة الحكومة ، بعد ان تم سحب ترشيح اسعد العيداني بشكل رسمي".



واضاف :" ان وفـــداً مــن تـحـالـف الـبـنـاء زار رئـيـس الجمهورية بـرهـم صالح لــلــتــشــاور بــشــأن تــقــديــم مــرشــح يـحـظـى بمقبولية الشعب العراقي"، مبيناً :" ان تحالف البناء ذاهـب باتجاه اختيار مـرشـح يمتلك المـواصـفـات المـطـلـوبـة مـن قـبـل الـشـعـب من حـيـث الاسـتـقـلالـيـة ، ولـيـس مـن مـزدوجـي الجنسية وكذلك لديه خبرة إدارية"، مشيرا الى :" ان التحالف لديه أسماء بديلة لم يتم الاتفاق على اختيار مرشح من بينها حتى الآن".



ف.ا