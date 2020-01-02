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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 03:59 م

صحيفة : مليارات الدولارات هربت الى خارج العراق بسبب الاوضاع المضطربة

الدولار الأمريكي

 
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" ان الاوضاع غير المستقرة في العراق  اسهمت في تجميد اتفاقات الاستثمار ، وتهريب مليارات الدولارات الى خارج العراق.

وقالت الصحيفة :" تسببت  الاضطرابات التي يشهدها العراق في تجميد اتفاقات للاستثمار وهروب مليارات الدولارات، ما يزيد مأزق حكومة بغداد، التي تواجه انتقادات حادة من قبل المتظاهرين الغاضبين من تردي الظروف المعيشية وانتشار الفساد ".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي قوله:" ان اجواء الارتباك الحالية سياسياً وامنياً واقتصادياً دفعت عدداً من الشركات الاجنبية الى تجميد نشاطها ومغادرة البلاد، بينما توقفت اخرى عن مباشرة مشاريعها التي تعاقدت عليها ".

واضافت:" ان المستثمرين ابلغوا الحكومة العراقية قلقهم من الوضع المرتبك، والذي نتجت عنه بيئة غير آمنة لهم، وطلبوا توفير قوات لحماية شركاتهم من اي اعتداء" ، مبينة  :" ان الحكومة لم تلب طلبهم، ما دفعهم الى تجميد نشاطهم ومغادرة البعض منهم البلاد ".

 

ف.ا

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