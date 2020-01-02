زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران



ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر المكون من تسع درجات ، شمال شرق ايران.



وذكر التلفزيون الرسمي الايراني :" ان الزلزال ضرب بلدة سنجان، على عمق يبلغ ثمانية كيلومترات ، دون ان ترد على الفور انباء عن وقوع اضرار.



ف.ا