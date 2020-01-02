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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 03:53 م

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران

زلزال

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر المكون من تسع درجات ، شمال شرق  ايران.

وذكر التلفزيون الرسمي الايراني :" ان الزلزال ضرب بلدة سنجان، على عمق  يبلغ ثمانية كيلومترات ، دون  ان ترد على الفور انباء عن وقوع اضرار.

ف.ا
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