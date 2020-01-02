زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر المكون من تسع درجات ، شمال شرق ايران. وذكر التلفزيون الرسمي الايراني :" ان الزلزال ضرب بلدة سنجان، على عمق يبلغ ثمانية كيلومترات ، دون ان ترد على الفور انباء عن وقوع اضرار. ف.ا Copy أخبار متعلقة سلسلة من الزلازل تضرب مجددا شمال غرب إيران ارتفاع حصيلة زلزال إيران إلى 6 قتلى و300 مصاب زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جنوب ايران زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر يضرب جنوب إيران زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب غرب إيران زلزال يعصف بالإخوان في تونس.. والمماطلة تعطل "المحكمة الدستورية"