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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 03:48 م

النفط: صادرات الشهر الماضي اكثر من 106 ملايين برميل باكثر من 6 مليارات دولار

وزارة النفط


اعلنت وزارة النفط،  ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت اكثر من 106 ملايين برميل وبايرادات بلغت اكثر من 6 مليارات دولار ، في شهر كانون الاول الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان" ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول الماضي بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بلغت 106 ملايين  و265 الفا و307 برميلا، بايرادات بلغت اكثر  6 مليارات و700 مليون و 174 الف دولار، بمعدل سعر 63,051 دولارا للبرميل الواحد ".
 
واضاف جهاد" ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام في وسط وجنوب العراق بلغت 103 ملايين و 90 الفا و550 برميلا، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان ، بلغت الكميات المصدرة  مليونين و827 الفا و50 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن 347 الفا و707 برميلا". 
 
واشار الى" ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و428 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و326 الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي 91 الف برميل، والمعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان 11 الف برميل.

ف.ا
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