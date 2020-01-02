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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 03:43 م

الخارجية الأميركية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

الخارجية الأمريكية

حذرت الخارجية الأميركية في بيان، رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفته "بخطر الإرهاب وعمليات الخطف والنزاع المسلح".

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى ان الميليشيات الطائفية تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية في مختلف أنحاء العراق".

وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان: "بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأميركية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر".

وألغت السفارة الأميركية في بغداد أيضا "جميع المواعيد في المستقبل"، وطلبت من المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة، بحسب البيان.

وأوضحت أن القنصلية الأميركية العامة في أربيل شمالي البلاد، مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأميركيين..

ف.ا
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