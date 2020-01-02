عاصم جهاد: تراجع صادرات النفط إلى 3.428 مليون برميل

تراجعت صادرات العراق من النفط الخام لتسجل نحو 3.428 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول 2019، بالمقارنة بـ3.5 مليون برميل يوميا الشهر السابق.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة النفط العراقية، فإن الصادرات من النفط الخام سجلت نحو 106.2 مليون برميل خلال الشهر، بإيرادات بلغت أكثر من 6.7 مليار دولار.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، إن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب البلاد بلغت 3.326 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 3.4 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبلغ مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق 103 ملايين بمعدل يومي يصل إلى نحو 3.3 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2.8 مليون برميل بمعدل يومي يصل لنحو 91 ألف برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 347.7 ألف برميل بمعدل 11 ألف برميل يوميا.

وأضاف جهاد أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 63.051 دولار.

واجتاحت العراق احتجاجات حاشدة منذ أول أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويطالب المحتجون، وأغلبهم شبان، بتغيير شامل في النظام السياسي الذي يرون أنه فاسد بشدة ويؤدي إلى إفقار العراقيين. وقتل ما يربو على 450 شخصا منذ بدء الاحتجاجات.

ويطالب المحتجون بتعيين رئيس وزراء لا ينتمي لحزب سياسي والتخلص من النخبة الحاكمة بالكامل التي يرون أنها تحقق الثراء على حساب الدولة وتخدم قوى أجنبية، في مقدمتها إيران، بينما يكابد الكثير من العراقيين الفقر بلا وظائف ورعاية صحية أو تعليم.