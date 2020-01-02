بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
نجوى قاسم تتصدر غوغل تريند وتويتر عملية السفارة الامريكية .. دفع ايراني لانهاء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية نسب الغمر في اهوار ميسان تصل الى 90% انتشار امني مكثف في الديوانية .. لهذا السبب نائب : " البناء " لديه اسماء بديلة لرئاسة الوزراء صحيفة : مليارات الدولارات هربت الى خارج العراق بسبب الاوضاع المضطربة القبض على عنصرين من داعش في نينوى زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران بومبيو يبلغ عبد المهدي هاتفيا ضرورة ايفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها بحماية البعثات الدبلوماسية النفط: صادرات الشهر الماضي اكثر من 106 ملايين برميل باكثر من 6 مليارات دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 03:35 م

نائبة روحاني: نساء "قم" الأعلى إدمانا للمخدرات في إيران

الايرانيات

كشفت نائبة للرئيس الإيراني حسن روحاني أن النساء بمحافظة قم الواقعة وسط البلاد، التي تعد العاصمة الدينية لإيران، تتصدر المدمنات على تعاطي المخدرات محليا.
وأوضحت زهرا جواهريان، نائبة روحاني لشؤون المرأة، في كلمة لها على هامش جلسة حكومية عقدت داخل مجلس تخطيط وتطوير محافظة قم، الأربعاء، أن نساء هذه المحافظة بحاجة إلى دعم رسمي عاجل، نظرا لارتفاع نسبة الإدمان بها مقارنة بباقي محافظات إيران "31 محافظة إجمالا".

ونقلت منصة "قم فردا" الإخبارية المحلية، عن جواهريان، أن نساء قم الأكثر تعاطيا للمخدرات في إيران، فضلا عن زيادة نسب الطلاق بنطاق المناطق القروية بهذه المحافظة أيضا.
ولفتت مسؤولة المكتب الرئاسي الإيراني إلى أن النساء باعتبارهن يشكلن نصف المجتمع، في حاجة إلى مساواة متوازنة بين الجنسين، مردفة أن المرأة في قم تتصدر نسب المتأخرات دراسيا بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة داخل بلادها.
وأشارت نائبة روحاني إلى أن ارتفاع نسب النساء المدمنات والموقوفات بسبب تعاطي المخدرات داخل قم (تعدادها السكاني قرابة 2 مليون نسمة) أصبح ظاهرة اجتماعية إلى جانب سوء أوضاع المرأة معيشيا بالنظر إلى الرجل في المحافظة نفسها.
واستندت زهرا جواهريان إلى إحصاء رسمي صادر قبل عامين يتعلق برصد معدلات ظواهر الإدمان، والبطالة، والتعليم، والصحة، والمشاركة الاجتماعية بمحافظات إيران.
يذكر أن هناك زيادة تقدر بنحو 4% في رغبة تعاطي المخدرات داخل إيران، فضلا عن وجود نحو مليوني متعاطٍ لمواد مخدرة مختلفة الأصناف، وفقا لبيانات رصدتها مؤسسة مكافحة المخدرات الإيرانية (حكومية).
وارتفع معدل الوفيات الناجمة عن إدمان المواد المخدرة في إيران إلى أكثر من 23%، بحسب أرقام جديدة توصلت إليها منظمة الطب الشرعي الإيراني (رسمية) في مطلع سبتمبر/أيلول 2019.
ويفقد 3 آلاف شخص أرواحهم سنويا في إيران جراء تعاطي المخدرات، في حين يبدو أن هناك تغييرا ملحوظا في أنماط تعاطي المواد المخدرة، وفقا لمؤسسة مكافحة المخدرات الإيرانية.
ويتعاطى 4 ملايين إيراني على الأقل المخدرات إما بصورة عارضة أو متقطعة أو إدمان دائم، لكن متخصصين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية لنسب المدمنين تتجاوز بكثير تلك المعلن عنه حكوميا، في حين تسجل النساء الإيرانيات المدمنات نسبة 10%.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
زلزال

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران 02 كانون الثاني 2020 03:53 م

الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على إصلاح نظام التقاعد‎ 02 كانون الثاني 2020 03:06 م

رئيس الأركان التيواني

مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في تحطم مروحيته بمنطقة جبلية 02 كانون الثاني 2020 11:28 ص

جونسون

جونسون يعتزم استغلال أغلبيته البرلمانية لحسم "بريكست" 01 كانون الثاني 2020 12:10 م

القوات الامريكية

إيران ستدفع الثمن باهظا.. واشنطن ترسل 750 جنديا للشرق الأوسط لحماية منشآتها 01 كانون الثاني 2020 12:06 م

نساء

نساء "قم" الاكثر تعاطيا للمخدرات في ايران 01 كانون الثاني 2020 11:16 ص

اقتحام السفارة الأمريكية

السيناتور ماركو روبيو: إيران هي المسؤولة عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في العراق 31 كانون الأول 2019 03:07 م

مايك بومبيو

واشنطن تبلغ الأمم المتحدة بضرباتها ضد ميلشيات حزب الله العراقي 31 كانون الأول 2019 11:35 ص

التعليقات