​ديالى: تصدير أول شحنة برتقال للخارج العام المقبل

اكد مزارعو محافظة ديالى، الخميس، وجود تنسيق مع تجار لتصدير اول شحنة من البرتقال لخارج البلاد خلال العام المقبل.

وقال عثمان العزاوي مزارع في بعقوبة ان” انتاج البرتقال في ديالى للموسم الحالي جيد ولكنه اقل من الموسم الماضي لكنه مر دون اي افات زراعية وهذا مؤشر إيجابي”، مؤكدا أن “اسعار بيعه في الاسواق لاتزال زهيدة لايمكنها ان توفر وارد مادي جيد للمزارعين”.

واضاف العزاوي،ان” برتقال ديالى هوالاكثر جودة في الشرق الاوسط وبدانا تنسيق فعلي مع تجار لتصدير اول شحنة منه نهاية 2020 بعد استحصال الموافقات من قبل الجهات الرسمية من اجل اعطاء دعم اكبر للمزارعين في تصدير الفائض من الانتاج وتحقيق ربح مادي يساعد في سد التكاليف العالية”.

فيما اشار رباح حسن تاجر فواكة في ديالى الى ان” هناك رغبة حقيقة من قبل اسواق دول الجوار في استقبال البرتقال نظرا لجودته ومذاقه الحلو والذي يفوق ما ينتج في بقية البلدان مؤكدا بانه لو تم تصدير اول شحنة دون اي اشكالات ستفتح اسواق جديدة امام برتقال ديالى ربما تشكل نقلة نوعية وتعيد احياء الاف الدونمات التي التهمتها الحروب والاضطرابات الامنية”.

واضاف حسن ،ان” ديالى انتاجها للموسم الحالي اقبل من الموسم الماضي لكنه حافظ على جودته وعدم تسجيل اي امراض اوافات زراعية كما كان يحصل في الماضي”.

الى ذلك اكد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى المنحل حقي الجبوري في تصريح له أن “المحافظة فقدت قرابة 30% من مساحة بساتين الحمضيات وخاصة البرتقال بعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية والجفاف والافات الزراعية”.

واضاف الجبوري،ان” انتاج البرتقال انخفض بشكل كبير في السنوات الماضية لكن فتح ابواب التصدير ربما يمثل خطوة انعاش كبيرة لقطاع اقتصادي لو تم استثماره بالشكل الصحيح سيوفر الاف الفرص العمل ويعطي دفعة قوية لالاف المزارعين في احياء بساتين هلكت بسبب الاضطرابات والافات والجفاف في السنوات الماضية”.

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