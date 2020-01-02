صور| قوات المظلات الأمريكية تغادر قاعدة فورت إلى العراق لحماية "السفارة"

بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حماية السفارة الأمريكية، وإرسال ما يقرب من 750 جندي من قوات الردع السريع إلى العراق لحماية السفارة الأمريكية بعد الاعتداء عليها.

وغادرت قوات من المظليين التابعة للجيش الأمريكي قاعة فورت براغ بالولايات المتحدة، ومن المقرر أن تتوجه تلك القوات إلى العراق لتأمين السفارة الأمريكية في بغداد.



وكان عدد من العناصر الموالية لإيران قد قامت بمهاجمة السفارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، بعد استهداف القوات الأمريكية مقاتلين من ميليشيا حزب الله العراقي، وتزعم الهجوم كلا من هادي العامري، زعيم ميليشبا بدر، إلى جانب قيس الزعبلي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، لتحريض عناصرهم على إحراق أبواب السفارة الأمريكية، مما خلف خسائر كبيرة فيها.



على جانب مواز حذرت الولايات المتحدة الأمريكية عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس، رعاياها من السفر إلى دولة العراق في الوقت، بسبب ما وصفته بخطر الإرهاب التي قد يهدد سلامتهم، وعمليات الخطف والنزاع المسلح.

وقالت الخارجية الأمريكية إن “الميليشيات الطائفية الموالية لنظام الملالي الإيراني، تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية في العراق”.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، أعلنت تعليق خدماتها القنصلية في العراق، بسبب هجمات ميليشيات موالية لإيران على مجمع السفارة.



وشوهدت طائرات من طراز أباتشي تحلق بشكل مكثف فوق مبنى السفار الأمريكية في العراق، وسط أنباء عن مرافقتها لأرتال عسكرية جديدة.









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