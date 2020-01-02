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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 02:10 م

عناصر الحشد الإرهابي يقطعون الطريق المؤدي من شارع الوزراء باتجاه جامعة بغداد

قطع الطريق
أفاد مصدر امني، الخميس، أنه تم قطع الطريق المؤدي من شارع الوزراء باتجاه جامعة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـه، ان “متظاهرين من منتسبي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم قطعوا الطريق المؤدي من شارع الوزراء باتجاه جامعة بغداد في منطقة الجادرية وسط العاصمة، للمطالبة باعادتهم الى الخدمة”.

واضاف ان “ذلك تسبب بزخم مروري في المنطقة المذكورة”.
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