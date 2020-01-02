مصدر: قوات أميركية تجري عملية استطلاع غربي الأنبار

كشف مصدر أمني في محافظة الانبار، الخميس، عن قيام قوات امريكية بمهمة استطلاعية استهدفت منطقة ناحية البغدادي غربي الانبار.

وقال المصدر ، إن “قوات امريكية مجهزة بمختلفة الاسلحة استطلعت منطقة ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء عملية الاستطلاع “.

واضاف المصدر، أن “الطيران الحربي الامريكي كثف من طلعاته الجوية على المناطق الغربية ضمن العمليات الاحترازية التي اتخذتها القوات الامريكية بعد حادثة استهداف قوة من الحشد الشعبي الإرهابي في قضاء القائم غربي الانبار وحرق اجزاء من سافرتها من قبل متظاهرين”.

وأوضح المصدر، أن “قاعدة عين الاسد الجوية شهدت اجراءات امنية غير مسبوقة تحسبا من استهدافها”، مشيرا إلى أن “القوات الامريكية حدت منذ ايام من عمليات الاستطلاع البري لقواتها واستعانت بالاستطلاع الجوي”.

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