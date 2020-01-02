الكهرباء تعلن ادخال 500 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية قبل الصيف المقبل



أعلنت وزارة الكهرباء، ، أنها ستدخل 500 ميغاواط الى المنظومة الوطنية قبل موسم الـصـيـف المـقـبـل مـن خـلال مـشـروع الـربـط الكهربائي مع دول الخليج ومن خلال دولة الكويت.



وقـال الناطق باسم وزيـر الكهرباء حيدر العبادي، في تصريح صحفي إن "الــوزارة ابرمت خلال المدة القليلة الماضية عقدا مع هيئة الربط الخليجي التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطين لنقل الطاقة الضغط الفائق 400 كـي فـي على ان تتحمل هيئة الربط الخليجي كلفة إنشاء الخطين".



واضـاف ان "الخطين سيكونان بطول 300 كـم، مقسم على مسافتين، داخل العراق بطول 80 كم، وداخل دولة الكويت 220 كم، ويتم ربطها بالمنظومة الوطنية العراقية مـن خـلال محطة الـفـاو التحويلية 400 كـي فـي من جهة وتكون امـتـدادا للخط الأسـاسـي للربط الخليجي من الجهة الأخرى، وبنفس المواصفات الفنية".



واشــار الـعـبـادي الــى ان "المــشــروع سيسهم بالسماح لـلـعـراق بـاسـتـيـراد 500 مـيـغـاواط، كمرحلة أولــى، يتم تجهيزها بعد إنجاز الخطين قبل حلول فصل الصيف المقبل، وبأسعار السوق الخليجية التنافسية التي ستتم المفاضلة فيها بعد الإنجاز"، منوها بان "الاتفاق بمرحلته الثانية يتضمن إنشاء منظومة تبادل للطاقة الكهربائية /التيار المستمر/ HVDC ،بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وبين اوروبا".



ف.ا