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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:31 ص

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أسوان اليوم بالدوري المصري

الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري اليوم الخميس مواجهة هامة أمام أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 11 بمسابقة الدوري الممتاز المصري.

يقام لقاء الزمالك مع أسوان في تمام السابعة والنصف مساءً، على إستاد القاهرة الدولي.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة أسوان، إذ ينوي إعادة مصطفى محمد للمشاركة أساسيًا، بعد مشاركته بديلًا في مواجهة زيسكو الزامبي الماضية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وتسجيله لهدف التقدم.

كما يشارك محمد عبد السلام في مركز الظهير الأيمن من بداية اللقاء بدلًا من محمد عبد الغني، نظيرًا لغياب حازم إمام للإصابة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ع د

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