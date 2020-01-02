التعليم تعلن توفر 13 منحة دراسية صينية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه



أعلنت وزارة التعليم العالي توفر (13) منحة دراسية صينية لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه.



وقالت الوزارة في بيان: إن “إجمالي المنح الدراسية التي منحتها لجنة الزمالات الصينية csc للعام الدراسي 2020/ 2021 بلغت 13 منحة.



وأضافت أن “دراسة شهادة الماجستير مخصصة للموظفين وغير الموظفين، وكذلك شهادة الدكتوراه تكون مخصصة للموظفين وغير الموظفين”.



مشيرة الى انه “سيتم اعتماد مبدأ المنافسة في اختيار المرشحين، وعلى وفق الضوابط المعتمدة في استمارة المفاضلة بين المتقدمين للزمالات الدراسية”.



واوضحت أن “آخر موعد للتقديم سيكون في 2020/1/10، وعبر البريد الالكتروني لدائرة البعثات”.

ف.ا