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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:28 ص

مقتل رئيس أركان الجيش التايواني في تحطم مروحيته بمنطقة جبلية

رئيس الأركان التيواني

أعلنت وزارة الدفاع مقتل رئيس أركان الجيش، في تحطم مروحيته ، وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان لها أن المروحية كان عليها شين يي مينغ، رئيس الأركان و12 شخصا، وأنها تحطمت في منطقة جبلية اليوم، الخميس.
وأضافت الوزارة في بيانها أن فرق الإنقاذ عثرات على 10 ناجين من الحادث، فيما تواصل البحث عن الجنرال والشخصيات المرافقة له.
وكانت طائرة هليكوبتر من طراز “يو أتش-60 أم”،  تقلّ 13 شخصاً بينهم رئيس الأركان العامة للجيش، الجنرال شين يي مينغ ،حين تحطّمت لأسباب لا تزال مجهولة في منطقة جبلية، بالقرب من العاصمة تايبيه بعيد إقلاعها في مهمّة روتينية.
وأوضح البيان أنّ الجنرال كان متّجهاً لتفقّد العسكريين في مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية ،بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة القمرية.

ع د

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أخر تعديل: الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:38 ص
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