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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:26 ص

الهجرة تعلن عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم الأصلية خلال 2019

الحكومة-تؤكد-عودة-قرابة-المليوني-نازح-إلى-مناطقهم-المحررة


أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عودة اكثر من مليون و(350) الف نازح وبواقع ( 240,140 ) عائلة من مخيمات النزوح في محافظات البلاد الى مناطق سكناها الاصلية بالمحافظات المحررة من عصابات داعش الإجرامية خلال العام المنصرم .

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس، في بيان: ان “محافظة الانبار تصدرت لائحة المحافظات الأكثر استقبالا للعائدين خلال عام 2019، حيث شهدت عودة (89,224) الف اسرة عائدة الى مناطقها في جميع أقضية المحافظة، وتلتها محافظة صلاح الدين بعودة (61,055) الف أسرة، فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الثالثة من حيث عودة الاسر العائدة والبالغة (44,383) الف اسرة الى مناطقها المحررة ” .

وأضاف عباس: ان “عدد العائدين الى محافظة كركوك بلغ (19,132) الف اسرة والى محافظة ديالى بلغ عدد الاسر العائدة اليها (13,926) الف أسرة، وتذيلت مناطق اطراف بغداد لائحة العائدين بعودة (3,420) آلاف اسرة عائدة “.

ف.ا
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