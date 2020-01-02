العمل تعلن شمول أسر جديدة بالرعاية الاجتماعية



أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول 600 ألف أسرة جديدة برواتب الرعاية الاجتماعية.



وقال مدير الإعلام في الوزارة، نجم العقابي، في تصريح صحفي: إن” الوزارة قررت شمول 600 ألف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية، وحسب تخصيصات الموازنة لعام 2020”. لافتاً الى أن” محافظات ذي قار والديوانية والمثنى ستكون الأكثر في أعداد الأسر المستفيدة من الشمول الجديد”.



وأوضح العقابي أن”معايير شمول تلك الأسر استندت على خط الفقر والكثافة السكانية على وفق الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقرير الباحثين الاجتماعيين الذين قاموا بزيارات ميدانية لتلك الأسر وفي جميع المحافظات”. مبيناً أن”البيانات التي تم جمعها أوضحت أن محافظات ذي قار والديوانية والمثنى هن الأكثر فقراً مقارنة بالمحافظات الأخرى”.

ف.ا