مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية لموظفي الدولة



اطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الاضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار حسب تقدير راتب الموظف عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية الموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لنحو 500 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلفا شخصية وقدموا على السلفة الثانية الاضافية ، وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".



واوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر ابلاغه برسالة نصية تخطره بمنحه السلفة ، بعد استكماله كافة الاجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.



ف.ا