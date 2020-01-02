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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:18 ص

القبض على مسؤول العمليات الإرهابية لداعش في مناطق الجزيرة

الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عنصرين بتنظيم “ داعش” الإجرامي في محافظة نينوى، مبينة أن احدهما يعتبر المسؤول عن العمليات الإرهابية في مناطق الجزيرة.
وقالت الوزارة في بيان لها ، إن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة يتمكن من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابية وهم كل من الداعشي (س ع س) المكنّى بأبو هيام والداعشي (ع ع س) المكنّى بأبو قحطان وهو المسؤول عن العمليات الارهابية في مناطق الجزيرة”.
وأضاف البيان، أن “الداعشيين يعملان فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، حيث تم القبض عليهما في قرية الابطيشة التابعة لقضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل”.

ع د

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