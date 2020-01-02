النفط تحيل 14 مسؤولاً بينهم وكيلان إلى التقاعد



أصدرت وزارة النفط امرا باحالة 14 مسؤولا في الوزارة الى التقاعد لبلوغهم السن القانونية.



وطلبت وثيقة صادرة عن الدائرة الادارية والمالية في الوزارة من شركات القطاع النفطي ومعاهد التدريب النفطي ومراكز البحث والتطوير النفطي والمركز الثقافي النفطي( تأييد براءة ذمة المشمولين من اموال وممتلكات الدولة في حالة وجود اي ممتلكات تابعة لهم بذمتهم واعلام الوزارة بذلك).



وبحسب الوثيقة فإنمن بين الذين تم احالتهم للتقاعد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسين نعمة ووكيل الوزارة لشؤون الغاز معتصم اكرم حسن ومستشار الوزارة فلاح جاسم محمد ومستشار الوزارة لشؤون الطاقة ضياء جعفر، ومدير العقود والتراخيص عبد المهدي حميد ، اضافة الى 9 مديرين اخرين يعملون في دوائر ومشاريع الوزارة الاخرى.



ف.ا