بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:14 ص

علاوي : الاعتداء على السفارة الامريكية يسيء للعراق وسمعته

علاوي

أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الخميس، أن تعاليم الاسلام توجب احترام الضيف والاعتداء على البعثات الدبلوماسية والعسكرية لا يليق بالعراقيين وأخلاقهم.

وقال الائتلاف في بيان له،  إن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي يتابع بقلق بالغ تطورات الاحداث الاخيرة التي تشهدها البلاد والاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الامريكية وتداعياته، وفي الوقت الذي يؤكد فيه  ان التظاهر والاعتصام حقٌ دستوري وفق الطرق والاساليب القانونية، فإنه يوضح الآتي :

لقد كان السفراء والضيوف محل احترام وتقدير منذ صدر الاسلام وما قبله، ولقد احترم رسول اللهﷺ جميع الاتفاقيات بهذا الصدد، لذا فالالتزام بهدي الإسلام وأخلاق النبوة يستوجب ان يتأكدبالأفعال لا بالأقوال، كما توجب ذلك ايضاً اصول الضيافة العراقية وكرم وشهامة العراقي”.

واضاف: “اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر اي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية أو العسكرية المتواجدة بدعوة من الحكومة العراقية او العاملين فيها ونحمل الحكومة وحدها مسؤولية ذلك، فاننا ندعوالاطراف الرافضة لأي تمثيل دبلوماسي لهذه الدولة او تلك على الاراضي العراقية الى ضبط النفس واستغلال نفوذها السياسي بالضغط على الحكومة لأجل الوصول الى تلك الغاية بدل اللجوءالى اساليب تسيء للعراق وسمعته”.

ع د

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أخر تعديل: الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:39 ص
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