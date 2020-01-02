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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 11:10 ص

الكشف عن “فساد كبير” في تعيينات مديرية التربية بالديوانية

التربية النيابية

 
كشف عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم الخميس،عن ” فساد كبير” في تعيينات تربية محافظة الديوانية، مشيرا إلى وجود مخالفات جسيمة في تعينات عام ٢٠١٨.
وقال الزاملي في تصريح  له ، إن “هناك فسادا كبيرة ومخالفات جسيمة في تعيينات مديرية تربية محافظة الديوانية خلال عام 2018″، لافتا إلى ان “فساد تربية الديوانية انذاك أصبح يزكم الأنوف”.
وأضاف أن “الأجهزة التنفيذية لم تتخذ اجراءات صارمة في وقتها رغم المخاطبات والادلة التي أثبتت تورط مديرية تربية الديوانية بعمليات فساد تعينات التربية”.
وأشار الزاملي إلى أن “قاضي النزاهة أصدر قبل أيام إيقاف مدير عام تربية الديوانية للتحقيق على خلفية فساد تعينات عام ٢٠١٨”.

ع د

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