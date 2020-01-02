بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 02 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
نجوى قاسم تتصدر غوغل تريند وتويتر عملية السفارة الامريكية .. دفع ايراني لانهاء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية نسب الغمر في اهوار ميسان تصل الى 90% انتشار امني مكثف في الديوانية .. لهذا السبب نائب : " البناء " لديه اسماء بديلة لرئاسة الوزراء صحيفة : مليارات الدولارات هربت الى خارج العراق بسبب الاوضاع المضطربة القبض على عنصرين من داعش في نينوى زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شمال شرق ايران بومبيو يبلغ عبد المهدي هاتفيا ضرورة ايفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها بحماية البعثات الدبلوماسية النفط: صادرات الشهر الماضي اكثر من 106 ملايين برميل باكثر من 6 مليارات دولار
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 10:52 ص

خبير : محاولة إقتحام السفارة الأمريكية ينذر بتداعيات خطيرة على العراق

واثق الهاشمي

حذر خبير سياسي من ان تداعيات محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد ستكون خطيرة لن تنتهي بانسحاب المتظاهرين الذين بدأوا بنصب سرادق الاعتصام على ضفاف نهر دجلة من الجهة المقابلة لمبنى السفارة ، وسيعقد الامور نحو الاسوأ. 

وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي ان (محاولة اقتحام السفارة خطر كبير لن ينتهي بالرغم من محاولة انسحاب المتظاهرين من امام باحة السفارة، وسيعقد الامور في ظل المشهد السياسي المتعثر والسائر نحو الاسوأ بعد ادخال العراق بأتون صراعات اقليمية ودولية)، .

واضاف ان (العراق كان يمتلك فرصة كبيرة بحكم علاقاته الواسعة بإذابة الجليد بين واشنطن وطهران من جهة وتخفيف حدة التوتر بين السعودية وايران من جهة اخرى لكن تشتت القوى السياسية وتوسع ولاءاتها على الخارج اضرا بالمصلحة والوطنية)،.

 وتابع الهاشمي ان (الولايات المتحدة شرعت بارسال 750 عسكريا لتأمين مؤسساتها في العراق وهناك نية لارسال قطعات اخرى الى المنطقة يتزامن ذلك مع الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة العراقية ، كون الاعتداء على البعثات الدبلوماسية امرا غير مقبول لان العراق يخضع لاتفاقيات دولية ومنها اتفاقية فيينا التي تحتم على الدول تأمين الحماية للسفارات والقنصليات الموجودة على ارضها)،.

 واستطرد بالقول ان (زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سبق وان اشار الى ان هذه المحاولات تهدف الى ابعاد الانظار عن ساحات الاحتجاج لسحب البساط منها واذابتها لكن الامر لا ينتهي بهذه السهولة دون تشكيل كابينة من التكنوقراط ومحاربة الفساد والمفسدين)، مضيفا (كان الاجدر بالمتظاهرين الرافضين للوجود الامريكي في العراق الذهاب الى البرلمان للتصويت على الغاء الاتفاقيات الخاصة مع تلك الدول افضل من زج العراق بصراعات دولية نحن في غنى عنها).

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

طيران أمريكي يحلق بكثافة فوق السفارة وعدد من مناطق بغداد 02 كانون الثاني 2020 04:40 م

عبد الأمير تعيبان الدبي

نائب : " البناء " لديه اسماء بديلة لرئاسة الوزراء 02 كانون الثاني 2020 04:03 م

مايك بومبيو

بومبيو يبلغ عبد المهدي هاتفيا ضرورة ايفاء الحكومة العراقية بالتزاماتها بحماية البعثات الدبلوماسية 02 كانون الثاني 2020 03:50 م

تظاهرات ساحة التحرير

متظاهرو التحرير :نرفض اي شخصية حزبية لمنصب رئاسة الوزراء 02 كانون الثاني 2020 03:46 م

العراقي

صور| قوات المظلات الأمريكية تغادر قاعدة فورت إلى العراق لحماية "السفارة" 02 كانون الثاني 2020 02:19 م

منصور-البعيجي-607x330

نائب يحذر من إعادة العراق إلى البند السابع 02 كانون الثاني 2020 01:44 م

النواب

طعمة : الشعب صوت على الدستور في 2005 ثم أضيفت له مادة غير شرعية لاحقا 02 كانون الثاني 2020 11:23 ص

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية لموظفي الدولة 02 كانون الثاني 2020 11:20 ص

التعليقات