خبير : محاولة إقتحام السفارة الأمريكية ينذر بتداعيات خطيرة على العراق



حذر خبير سياسي من ان تداعيات محاولة اقتحام السفارة الامريكية في بغداد ستكون خطيرة لن تنتهي بانسحاب المتظاهرين الذين بدأوا بنصب سرادق الاعتصام على ضفاف نهر دجلة من الجهة المقابلة لمبنى السفارة ، وسيعقد الامور نحو الاسوأ.



وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي ان (محاولة اقتحام السفارة خطر كبير لن ينتهي بالرغم من محاولة انسحاب المتظاهرين من امام باحة السفارة، وسيعقد الامور في ظل المشهد السياسي المتعثر والسائر نحو الاسوأ بعد ادخال العراق بأتون صراعات اقليمية ودولية)، .



واضاف ان (العراق كان يمتلك فرصة كبيرة بحكم علاقاته الواسعة بإذابة الجليد بين واشنطن وطهران من جهة وتخفيف حدة التوتر بين السعودية وايران من جهة اخرى لكن تشتت القوى السياسية وتوسع ولاءاتها على الخارج اضرا بالمصلحة والوطنية)،.



وتابع الهاشمي ان (الولايات المتحدة شرعت بارسال 750 عسكريا لتأمين مؤسساتها في العراق وهناك نية لارسال قطعات اخرى الى المنطقة يتزامن ذلك مع الضغط الكبير الذي تواجهه الحكومة العراقية ، كون الاعتداء على البعثات الدبلوماسية امرا غير مقبول لان العراق يخضع لاتفاقيات دولية ومنها اتفاقية فيينا التي تحتم على الدول تأمين الحماية للسفارات والقنصليات الموجودة على ارضها)،.



واستطرد بالقول ان (زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سبق وان اشار الى ان هذه المحاولات تهدف الى ابعاد الانظار عن ساحات الاحتجاج لسحب البساط منها واذابتها لكن الامر لا ينتهي بهذه السهولة دون تشكيل كابينة من التكنوقراط ومحاربة الفساد والمفسدين)، مضيفا (كان الاجدر بالمتظاهرين الرافضين للوجود الامريكي في العراق الذهاب الى البرلمان للتصويت على الغاء الاتفاقيات الخاصة مع تلك الدول افضل من زج العراق بصراعات دولية نحن في غنى عنها).



ف.ا