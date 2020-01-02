23 لاعبا في بطولة تحت 23

اعلن المدير الفني للمنتخب الاولمبي العراقي عبد الغني شهد، قائمة المنتخب استعدادا لخوض بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، التي تضيفها تايلاند، خلال المدة من 8 حتى 26 كانون الثاني الجاري ، المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020)...



وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: أريان إبراهيم صفوك ومصطفى محمد جبر ومصطفى محمد معن ونجم شوان وعبد العباس إياد وأمير العماري ومراد محمد وعلي قاسم ومحمد قاسم نصيف ومحمد رضا وعمر عبد الرحمن وعلي كاظم وإيهاب جرير وحسين جبار وعلاء رعد وأحمد سرتيب وحسن رائد ومعين أحمد ومنتظر عبد السادة وصادق زامل ومنتظر ستار وحسام مهدي ومحمد مزهر..



والتحق اربعة لاعبين ، ببعثة المنتخب الاولمبي بكرة القدم الموجودة في العاصمة التايلاندية بانكوك، هم كل من احمد سرتيب ومنتظر عبد السادة ومعين احمد والحسن سعد . وقد سبق وان قرر اتحاد الكرة ارجاع سبعة لاعبين من المنتخب الاولمبي لتمثيلهم المنتخب الوطني سابقا.

ف.ا