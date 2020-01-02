نائب : رئيس الجمهورية لم يتسلم اي كتاب بشأن مرشح مستقل لرئاسة الوزراء

اكد النائب عن تحالف "سائرون" اسعد عبد السادة :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح لم يتسلم حتى الآن اي كتاب يتبنى ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء.



وقال عبد السادة في تصريح صحفي :" ان ترشيح عبد الغني الاسدي وتوفيق الياسري ومصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء ، مجرد اتفاق سياسي لم يصل مراحل نهائية "، لافتا الى :" ان صالح لم يتسلم اي كتاب يقضي بتبني ترشيح احد المرشحين المستقلين الثلاثة ".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية سيكلف اي مرشح مستقل تقدمه الكتل السياسية لعبور المرحلة الحالية والتخلص من الازمات السياسية الراهنة "، مبينا :" ان بعض الكتل السياسية متخوفة من ترشيح الاسدي لكونه شخصية عسكرية ، ولديها بعض التحفظات من تحول النظام الى عسكري ".

ف.ا