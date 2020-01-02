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الخميس, 02 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 10:31 ص

نائبة تحمل عبد المهدي مسؤولية عدم منع الامريكان من قصف ميليشيا الحشد !!

منار عبد المطلب

اكدت النائبة عن تحالف "البناء" منار عبد المطلب :" ان عدم ابلاغ القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي  قوات الحشد بقرار القصف الامريكي سيعرضه للمساءلة القانونية".

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" ان عبد المهدي يتحمل المسؤولية القانونية لعدم ابلاغه قطعات ميليشيا الحشد في الانبار، وكان ملزما بمنع الولايات المتحدة من قصف مواقع الحشد الشعبي في قضاء القائم وعدم السماح لهم بذلك ". 

واضافت :"  ان الولايات المتحدة لا تمتلك حق الرد على اي اعتداءات تحصل على مواقعها  ، كون العراق هو المسؤول عن حماية البعثات الدبلوماسية والدول المستضيفة ". 

وكشف رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، عن ابلاغه من قبل  وزير الدفاع الاميركي ، بعزم بلاده شن عمليات عسكرية ضد مواقع الحشد الشعبي في العراق.

ف.ا

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