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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 02 كانون الثاني 2020 10:25 ص

ماهي ابرز القوانين الخلافية التي يعتزم البرلمان تمريرها في العام الجديد ؟

البرلمان العراقي

اكدت اللجنة القانونية النيابية عزم مجلس النواب اقرار عدد من القوانين الخلافية خلال العام الجديد . 

وقال عضو  اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :" ان  العشرات من مسودات مشاريع القوانين  مازالت تحت يد مجلس النواب وهي بحاجة الى تمريرها ". 

واضاف همزة :"  ان  التوافق السياسي هو العامل الاساس في تمرير القوانين ، سيما الخلافية ، وسنعمل ضمن اللجنة على اعادة صياغة وتمرير القوانين الخلافية ". 

واوضح :" ان النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وتنظيم عمل الحكومة ، هي ابرز القوانين الخلافية التي سيتم تمريرها خلال العام الجاري" ، مبينا :" ان العام الماضي شهد طفرة نوعية في تمرير القوانين مثل قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات والغاء مجالس المحافظات والغاء امتيازات المسؤولين".

ف.ا
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