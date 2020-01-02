ماهي ابرز القوانين الخلافية التي يعتزم البرلمان تمريرها في العام الجديد ؟



اكدت اللجنة القانونية النيابية عزم مجلس النواب اقرار عدد من القوانين الخلافية خلال العام الجديد .



وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :" ان العشرات من مسودات مشاريع القوانين مازالت تحت يد مجلس النواب وهي بحاجة الى تمريرها ".



واضاف همزة :" ان التوافق السياسي هو العامل الاساس في تمرير القوانين ، سيما الخلافية ، وسنعمل ضمن اللجنة على اعادة صياغة وتمرير القوانين الخلافية ".



واوضح :" ان النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وتنظيم عمل الحكومة ، هي ابرز القوانين الخلافية التي سيتم تمريرها خلال العام الجاري" ، مبينا :" ان العام الماضي شهد طفرة نوعية في تمرير القوانين مثل قانوني الانتخابات ومفوضية الانتخابات والغاء مجالس المحافظات والغاء امتيازات المسؤولين".



ف.ا