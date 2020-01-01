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الأربعاء, 01 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 05:13 م

الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق

هجوم على السفارة الأمريكية

حذر رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، اليوم الأربعاء، من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق، على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية أمس الثلاثاء.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "هناك تداعيات خطيرة سوف تحصل على مستوى الأرض العراقية بعدما وصلت الأوضاع بين أميركا وإيران إلى حدود المواجهة؛ حيث إن الاستهدافات المتبادلة سواء في قاعدة (كيه1) في كركوك أو القائم تبين أن العراق تحول إلى أرض احتكاك، وقد يتحول العراق لاحقاً إلى أرض اشتباك في ظل التصعيد الحالي عبر الاعتصام أو اقتحام السفارة الأميركية".

وأضاف الشمري أن "ترامب أعلن أن ما جرى هو بتنسيق مع إيران وهو ما يضع العراق كدولة ضد مع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك الحكومة الحالية، حيث إن ترمب طلب من الحكومة العراقية القيام بواجباتها فيما يرتبط بحماية البعثات الدبلوماسية".

ويرى الشمري أن "إيران تدرك أن جر أميركا لفصائل مسلحة قريبة منها على أراض غير الأراضي الإيرانية قد يعود بالفائدة لها، خصوصاً أن الانتخابات الأميركية على الأبواب، وقد يدفع باتجاه هزيمة ترامب، غير أن هذا الأمر بعيد عن المصلحة العراقية أيا كانت التبريرات، لأن هناك احتمالات كثيرة؛ من بينها فرض عقوبات أميركية على العراق بمختلف مؤسساته، وهو أمر خطير في كل الأحوال".

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