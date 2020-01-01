علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة



شدد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على ضرورة تحصين القرار السيادي العراقي وابعاده عن اي تأثيرات جانبية .



وجدد علاوي في بيان اليوم ، رفضه القاطع لأن يكون العراق مسرحاً لصراع النفوذ والمصالح الخارجية بالوكالة، وان يكون ابناؤه ضحيةً لذلك الصراع .



و دعا الى الاسراع في تعديل اتفاقية تواجد القوات الاجنبية في العراق، او الغائها وتنظيم اتفاقية امنية جديدة، ان اقتضت الحاجة، على ان تكون جميع تلك القوات تحت ادارة وقيادة الدولة العراقية .



وحذر علاوي من ان عدم تكوين جيش قوي، بعيدا عن المحاصصة، يعني ان العراق سيبقى خاضعاً لقوى خارجية ولن يكون بمقدوره الوقوف ضد قوى الارهاب والتطرف .

ف.ا