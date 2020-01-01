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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 04:44 م

حادث السفارة ..سطوة " الولائيين" وخيبة الدولة والمسؤولين

هجوم على السفارة الأمريكية

اظهر حادث محاصرة السفارة الامريكية في بغداد ، مدى  سطوة وقوة نفوذ القوى ‏الموالية لايران في العراق ،  امام ضعف الدولة واجهزتها الامنية وعدم قدرتها على ‏تنفيذ التزاماتها الدولية بحماية البعثات الدبلوماسية ..‏

تصريحان ، احدهما من جانب الميليشيات الموالية لايران والاخر من الجانب الحكومي ‏، يؤكدان هذه الحقيقة بلا لبس او غموض ..‏

ابو آلاء الولائي الامين العام لميليشيا ما تعرف باسم كتائب "سيد الشهداء"  التابعة  ‏للحشد الشعبي ، توعد بحصار كل معسكرات القوات الاميركية في العراق قريبًا، ‏مؤكدا :" ان اقتحام السفارة الاميركية في بغداد ليس سوى الدرس الاول"، على حد ‏تعبيره .‏

ولم يكن " الولائي " ليقول مثل هذا الكلام لو لم يجد الساحة العراقية مفتوحة لميليشياته ‏للتحرك بمنتهى الحرية .. ‏

من الجانب الآخر اكد مصدر حكومي رفيع المستوى :" ان القوات الامنية لم تستطع ‏منع  جموع الحشد الشعبي من الدخول الى المنطقة الخضراء والوصول الى السفارة ‏الامريكية ، لان الحشد اقوى منها " !! ‏

‏"الولائي" جدا لايران ، ذكّر بحادث حصار السفارة الاميركية في طهان عام 1979، ‏وقال :" ان الخط الممتد من حصار سفارة اميركا في طهران عام 1979 الى حصار ‏سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله".‏

وما حدث في بغداد امام السفارة الامريكية ، بعد اربعين عاما  من حادثة طهران ، ‏يختصر حقيقة الوضع العراقي كله " سطوة ميليشيات وخيبة دولة ومسؤولين" ..‏

ف.ا
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