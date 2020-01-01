حادث السفارة ..سطوة " الولائيين" وخيبة الدولة والمسؤولين

اظهر حادث محاصرة السفارة الامريكية في بغداد ، مدى سطوة وقوة نفوذ القوى الموالية لايران في العراق ، امام ضعف الدولة واجهزتها الامنية وعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها الدولية بحماية البعثات الدبلوماسية ..
تصريحان ، احدهما من جانب الميليشيات الموالية لايران والاخر من الجانب الحكومي ، يؤكدان هذه الحقيقة بلا لبس او غموض ..
ابو آلاء الولائي الامين العام لميليشيا ما تعرف باسم كتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي ، توعد بحصار كل معسكرات القوات الاميركية في العراق قريبًا، مؤكدا :" ان اقتحام السفارة الاميركية في بغداد ليس سوى الدرس الاول"، على حد تعبيره .
ولم يكن " الولائي " ليقول مثل هذا الكلام لو لم يجد الساحة العراقية مفتوحة لميليشياته للتحرك بمنتهى الحرية ..
من الجانب الآخر اكد مصدر حكومي رفيع المستوى :" ان القوات الامنية لم تستطع منع جموع الحشد الشعبي من الدخول الى المنطقة الخضراء والوصول الى السفارة الامريكية ، لان الحشد اقوى منها " !!
"الولائي" جدا لايران ، ذكّر بحادث حصار السفارة الاميركية في طهان عام 1979، وقال :" ان الخط الممتد من حصار سفارة اميركا في طهران عام 1979 الى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التاريخ كله".
وما حدث في بغداد امام السفارة الامريكية ، بعد اربعين عاما من حادثة طهران ، يختصر حقيقة الوضع العراقي كله " سطوة ميليشيات وخيبة دولة ومسؤولين" ..
ف.ا