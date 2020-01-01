اساليب حديثة ومتطورة للحد من عمليات تهريب المنتجات النفطية



اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، اعتماد اساليب حديثة ومتطورة للحد من تهريب المنتجات النفطية.



وقال الغضبان في تصريح صحفي :" ان وزارة النفط وقعت عقدا لاعتماد ونصب منظومة لكشف النضوحات والتجاوزات على الانابيب الناقلة للمنتجات النفطية، والعقد في مرحلة التنفيذ ".



واضاف :" ان جميع الانابيب النفطية داخل العراق ستعمل بنظام "جي بي أس" ، ما يمكن الجهات المعنية من مراقبة ومتابعة حركة الصهاريج في انحاء البلاد، والكشف عن التجاوزات والخروقات التي قد تحدث هنا وهناك، فيما سيتم اعتماد منظومة متطورة لكشف التجاوز على انابيب النفط الخام بهدف السرقة وغير ذلك".



واوضح الغضبان :" ان اي صهريج يحمل وقود النفط الاسود يعد مهرباً، باستثناء صهاريج شركتي النقل البري وتوزيع المنتجات النفطية، وان التعاقدات الاخيرة بحصر تسويق النفط الاسود بشركة سومو وعمليات النقل بشركات وزارتي النقل والنفط، يحقق ارباحا للشركات الوطنية، ويحد من عمليات التهريب".



ف.ا