العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات



اوصت وزارة الخارجية والتعاون الخارجي بدولة الامارات، مواطنيها الموجودين في العراق باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات.



وقالت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" ان العراق من الدول المحذر من السفر اليها حاليا".



ف.ا