العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات

اوصت وزارة الخارجية والتعاون الخارجي بدولة الامارات، مواطنيها الموجودين في العراق باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن التجمعات. وقالت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" ان العراق من الدول المحذر من السفر اليها حاليا". ف.ا Copy أخبار متعلقة عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة برج خليفة في دبي يتضامن مع ضحايا التظاهرات في العراق عاجل.. الإمارات تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان بسبب الاحتجاجات الكويت تطالب رعاياها في العراق بمغادرته فورا زﻳﺎرة ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻟﻮﻓﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺸﻴﻜﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻬﺠﺮة: اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ للنازحين ضمن جدول أعمال اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ