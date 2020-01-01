نائبة تكشف عن محاولات للابقاء على حكومة عبد المهدي

كشفت النائبة عالية نصيف , عن تقديم بعض الكتل مقترحا للابقاء على حكومة عادل عبد المهدي في المرحلة الانتقالية ، للتخلص من خلافات تسمية البديل , الا انه جوبه برفض من اغلب الكتل السياسية.



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية ما زالت تجري مباحثات مكثفة للخروج من ازمة تسمية رئيس الحكومة المقبل " , مبينة :" ان الاجتماعات كانت تصل الى الاتفاق على اسم معين , الا انها سرعان ما تختلف بسبب تفاصيل آلية عمل الحكومة المقبلة " .



واضافت :" ان بعض الكتل ارتأت بقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واستمرار حكومته كحكومة تصريف اعمال للمرحلة الانتقالية لحين اجراء انتخابات مبكرة , الا انها جوبهت برفض كبير من الكتل الاخرى " .

ف.ا