مسؤول حكومي : الخضراء لم تعد آمنة والسفارات قد تنتقل الى اربيل !

افاد مسؤول حكومي رفيع، بوجود مخاوف من ان تنقل عدة سفارات انشطتها الى اربيل بدلاً من بغداد، على اعتبار ان المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن اعادة اقتحامها.



وقال المسؤول، الذي لم يذكر اسمه :" ان اقتحام المنطقة الخضراء والوصول الى السفارة ، تم من بوابة الجسر المعلق، وهو الباب المخصص لكبار المسؤولين العراقيين واعضاء البرلمان"، مبينا انه :" لم يكن هناك اتفاق، بل ان القوة العسكرية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء ، اضعف من الحشد وقيادته ومن ان تقاوم اقتحام المنطقة".



واضاف :" ان استباحة المنطقة الخضراء والوصول الى اكثر المناطق حساسية ، وهي مربع السفارات الاجنبية الاميركية والبريطانية وغيرهما، ستكون لها تداعيات كبيرة ، وهناك مخاوف من ان تنقل عدة سفارات انشطتها الى اربيل بدلاً من بغداد، على اعتبار ان المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ".

ف.ا