هل يكون 2020 عام اشتعال حروب الطاقة في شرق المتوسط؟.. مراقبون يجيبون

لن تكون منطقة شرق البحر المتوسط في عام 2020 وما بعده كما كانت عليه في عام 2019، حيث إنها تموج بتطورات متسارعة تشير إلى أنها سوف تشهد مرحلة جديدة من المواجهات بشأن الغاز والنفوذ خلال العام الجديد.

فهذه المنطقة التي يمكن تعريفها بأنها تتكون من تسع دول، وهي: مصر وقبرص، واليونان، ولبنان، والسلطة الفلسطينية، وسوريا، وتركيا، وليبيا، وإسرائيل.



أهم ما يلاحظه المراقبون في عام 2019 أن المنطقة أصبحت على وشك الاشتعال بسبب التنافس الشديد على موارد الغاز الهائلة المكتشفة (في مصر وقبرص وإسرائيل)، أو التي لم يتم اكتشافها بعد (في لبنان وسوريا وفلسطين وليبيا واليونان) والتي تختلف التقديرات بشأن إجمالي قيمتها المالية بين 700 مليار دولار وبين 3 تريليونات دولار، حسب التقديرات المتاحة.

ولذلك تعد موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط بدون شك "فرصة ذهبية" لجميع دول هذه المنطقة من أجل التغلب على مصاعبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذا ما تم الاستغلال الأمثل لهذه الثروات وتم التعاون من أجل تطويرها وانتاجها وتصديرها.



ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن في شرق المتوسط. حيث يبدو أن التنافس، وليس التعاون، في هذه المنطقة خلال عام 2019 قد وصل إلى منعطف حاسم، مما قد يدفع إلى سلسلة من التوترات في المرحلة المقبلة.

خاصة أن الحوار السياسي ومائدة التفاوض غائبان عن التفاعلات القائمة بين معظم دول المنطقة من جهة وبين تركيا من جهة أخرى، وهو أمر لا يدفع إلى التفاؤل بشأن إمكانية تجنب الصدام والحروب في المنطقة خلال عام 2020، وما بعده.



خطورة الأمر تتمثل في أن أنقرة تبدو مصرة ليس فقط على مواصلة أنشطتها في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لقبرص، والتي كان آخرها إرسال سفينة التنقيب الرابعة إلى المياه الإقليمية لقبرص في النصف الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

بل إنها أيضا أصبحت عازمة على توسيع نطاق هذه الأنشطة البحثية عن الغاز والنفط إلى المياه الليبية، بعد مذكرتي التفاهم، بشأن التعاون البحري والعسكري التي توصلت إليهما في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 مع حكومة فايز السراج في طرابلس الأمر الذي يمثل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة.



احتمالات وقوع حروب الطاقة

في هذا السياق، ترجع زيادة فرص وقوع حروب الطاقة في منطقة شرق المتوسط في 2020 إلى عدد من العوامل المهمة، لعل من أبرزها ما يلي:

أولا، تميزت هذه المنطقة، تاريخيا، بحالة من السيولة والتعقيد والغموض من الناحية الأمنية والاستراتيجية نتيجة التفاعلات بين القوى المؤثرة فيه من جهة وتفاقم التحديات والتهديدات الشائعة المتعلقة بالأمن وانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة وتدفق اللاجئين من جهة أخرى.

كما أن هذه المنطقة لم تشهد، سواء خلال الحرب الباردة أو بعدها، أية ترتيبات جماعية أمنية مؤثرة أو فاعلة بين دولها من أجل تحقيق الأمن رغم تشابك وتداخل المصالح والاهتمامات الأمنية لكثير من دول المنطقة، أو من خارجها.



كما تشير الخبرة التاريخية أيضا إلى فشل الأطر الأمنية التي تشكلت عن استحياء بين دول المنطقة، مثل الشراكة الأوروبية - المتوسطية (عملية برشلونة)، ومبادرة الناتو للبحر المتوسط مع سبع دول من جنوب البحر المتوسط.

كما فشلت أيضا الجهود السابقة لإنشاء نظام لضبط التسلح بين الدول العربية وإسرائيل (محادثات (ACRS في إطار عملية أوسلو للسلام.

ولا يوجد أيضا حاليا أية مبادرات إقليمية متعلقة بالأمن رغم تنامي التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة

وكذلك بروز الدول غير المستقرة (في سوريا وليبيا والعراق واليمن) وانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة (مثل القاعدة وداعش وغيرها)، وتدفق اللاجئين،





ثانيا: اتسمت منطقة شرق المتوسط بأن الصراع على موارد الطاقة فيها، وخاصة الغاز، يساهم بشكل ملموس في تشكيل أحداثها وتوازنات القوى بها وتفاعلات القوى المؤثرة فيها.

وبوجود الغاز تحت مياه المتوسط في مصر وإسرائيل واليونان وقبرص



ثالثا: رغم زيادة المؤشرات الدالة على تنامي التعاون السياسي والاستراتيجي بين عدد من دول منطقة شرق المتوسط من أجل الاستفادة المثلى من الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي (مثل إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" في يناير/ كانون الأول 2019 واتفاقات تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر من أجل تسييله في المحطات المصرية قبل تصديره إلى الأسواق الأوروبية، واتفاق مماثل بين مصر وقبرص، ومشروع انشاء خط انابيب بحري من إسرائيل إلى إيطاليا عبورا باليونان لتصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية)،.





على أية حال، سيشهد عام 2020 تصعيدا مستمرا في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما تتسم به المنطقة من غياب لأية هياكل أمنية إقليمية، ومع توجه معظم القوى الإقليمية والدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر حسما



ومن المرجح أيضا أن تتجاوب كثير من القوى الفاعلة في المنطقة مع دعوة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، بشكل إيجابي "خلال الأيام القادمة".

كما من المتوقع أيضا زيادة الدور العسكري اليوناني والفرنسي والقبرصي والإيطالي في المنطقة.

وهذا الوضع قد يؤدي إلى اشتعال التنافس والصراع، وربما الحرب، بين دول منطقة شرق المتوسط في المدى المنظور

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