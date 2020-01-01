بعد اقتحام السفارة الأمريكية.. سفارات تفكر بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد

كشف مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، أن بعض السفارات تفكر بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد، وذلك بعد واقعة اقتحام السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات داعش الإرهابية.

وقال المصدر، إن "بعض السفارات تفكر من بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلاً من بغداد، على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت"، مبينا أن "هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر".

وأضاف "هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها".

فيما كشف مصدر عسكري أن "عدة قواعد تستضيف القوات الأميركية دخلت حالة تأهب تحسباً لاعتداءات بعد الاحداث التي شهدتها السفارة الأميركية أمس"، موضحاً أن "قواعد التاجي والمطار والحبانية وعين الأسد والقصور الرئاسية في الموصل وموقع البرجسية في البصرة وقاعدة بلد في صلاح الدين والرستمية جنوب بغداد في حالة تأهب".

ولفت إلى أن "القوات الموجودة في تلك القواعد بالغالب لا تمتلك وسائل هجومية بل دفاعية، لكن مهمة التأمين بيد الجيش، خصوصاً في المحيط الخارجي للقواعد"، مضيفا انه "تم حصر دخول الأرتال والسيارات بالجيش العراقي فقط".