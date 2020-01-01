بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
تفاصيل مثيرة في اقتحام السفارة الأمريكية: ميليشيات ماعش دفعت 35 دولارا لكل عنصر شارك في الواقعة الشعب العراقي يرفض هجوم ميليشيات ماعش الإرهابية على السفارة الأمريكية في بغداد العراقيون يرحبون بالقصف الأمريكي لميليشيات ماعش.. ويطالبون بحل الجماعات الإرهابية أنصار ميليشيات ماعش ينسحبون من أمام السفارة الأميركية بعد وصول المارينز الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد حادث السفارة ..سطوة " الولائيين" وخيبة الدولة والمسؤولين اساليب حديثة ومتطورة للحد من عمليات تهريب المنتجات النفطية العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 03:43 م

بعد اقتحام السفارة الأمريكية.. سفارات تفكر بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد

القناصة

كشف مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، أن بعض السفارات تفكر بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد، وذلك بعد واقعة اقتحام السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات داعش الإرهابية.

وقال المصدر، إن "بعض السفارات تفكر من بنقل أنشطتها إلى أربيل بدلاً من بغداد، على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت"، مبينا أن "هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر".

وأضاف "هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها".
 فيما كشف مصدر عسكري أن "عدة قواعد تستضيف القوات الأميركية دخلت حالة تأهب تحسباً لاعتداءات بعد الاحداث التي شهدتها السفارة الأميركية أمس"، موضحاً أن "قواعد التاجي والمطار والحبانية وعين الأسد والقصور الرئاسية في الموصل وموقع البرجسية في البصرة وقاعدة بلد في صلاح الدين والرستمية جنوب بغداد في حالة تأهب".

ولفت إلى أن "القوات الموجودة في تلك القواعد بالغالب لا تمتلك وسائل هجومية بل دفاعية، لكن مهمة التأمين بيد الجيش، خصوصاً في المحيط الخارجي للقواعد"، مضيفا انه "تم حصر دخول الأرتال والسيارات بالجيش العراقي فقط".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
12

أنصار ميليشيات ماعش ينسحبون من أمام السفارة الأميركية بعد وصول المارينز 01 كانون الثاني 2020 06:42 م

هجوم على السفارة الأمريكية

الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق 01 كانون الثاني 2020 05:13 م

اياد علاوي

علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة 01 كانون الثاني 2020 05:02 م

وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس

إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد 01 كانون الثاني 2020 04:59 م

الإمارات

العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات 01 كانون الثاني 2020 04:32 م

عالية نصيف

نائبة تكشف عن محاولات للابقاء على حكومة عبد المهدي 01 كانون الثاني 2020 04:29 م

المنطقة الخضراء

مسؤول حكومي : الخضراء لم تعد آمنة والسفارات قد تنتقل الى اربيل ! 01 كانون الثاني 2020 04:11 م

11

عاجل.. هروب الحشد الإرهابي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد بعد وصول المزيد من القوات الأمريكية للعراق 01 كانون الثاني 2020 03:57 م

التعليقات