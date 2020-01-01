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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 02:28 م

متظاهرو العراق يستقبلون 2020.. بهاشتاك "#سنة_سعيدة_يا_عراق"

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نظم المتظاهرون العراقيون، احتفالا كبيرا لحظة دخولهم للعام 2020 وسط ساحة التحرير؛ وأطلقوا أكثر من 5000 مفرقعة نارية من على جبل أحد مظاهرات بغداد اليوم الأربعاء 1/1/2020.

وكافح المتظاهرون الذين نصبوا خيامهم في وسط الساحات الرئيسية في بغداد والمحافظات الجنوبية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من أجل سلمية حراكهم ورفع مطالب كبيرة تتعلق بالنظام السياسي والحكومة وإقرار قوانين تتعلق بالانتخابات والأحزاب وحمل السلاح، وغيرها من القوانين التي لها تماس وتأثير مباشر بحياة الناس.

ويقول الناشطة ذكرى الموسوي، إن المتظاهرين قد سجلوا أكثر من هدف في مرمى الأحزاب السياسية والسلطة، بعد إقرار قانون الانتخابات وإقالة الحكومة ورفض مرشحين متحزبين لمنصب رئاسة الوزراء ممن حاولت الكتل السياسية تمريرهم على مدى الأيام الماضية.

وتضيف ذكرى أنه رغم قتامة المشهد السياسي وارتباكه بسبب الاحتجاجات، فإن ما حصل من تغييرات حتى الآن يعتبر جيدا، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح رغم العناد والتحدي السياسي للكتل التي لا تريد التفريط بمصالحها بسهولة، هذا التغيير كلفنا 489 شهيدا وآلاف الجرحى.

وحققت ثورة الشباب في العراق تغييرا مهما وهو ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، كما يقول الناشط في تظاهرات ساحة التحرير عمار الموسوي، فقد تحول المجتمع من غياب ردة الفعل تجاه الطبقة الحاكمة إلى مجتمع كامل رافض للمشهد السياسي بكل تفاصيله.

ويضيف الموسوي، أن الثورة حققت مكسبا آخر على طريق تغيير هيكلية النظام السياسي من خلال استقالة رئيس الوزراء، وهو ما يحصل لأول مرة في العراق منذ 2003 وحتى الآن، كما أنها حققت ارتباكا في العملية السياسية وتشتتا واضحا في اتخاذ أي قرار.

ويتوقع الموسوي أن من سيناريوهات عام 2020 المحتملة، في حال اختيار رئيس حكومة يرتضي عليه الشعب ولو جزئيا، إيقاف التظاهرات والاعتصامات، بحيث تكون متقطعة من كل أسبوع إلى أن تتم جميع أو أغلب المطالب خلال العام الجديد.

ويمكن أن تحقق ثورة الشباب أغلب مطالبها والتي تمثلت في إنهاء نظام المحاصصة وتعديل الدستور والمطالبة بالقوانين المهمة، بتصحيح النظام الديمقراطي مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات، كما يقول الحقوقي والناشط حسين الغرابي.

ويعتبر النائب عن كتلة سائرون غايب العمري أن عراق ما بعد الانتخابات -وفقا للقانون الجديد- سوف يكون أفضل من العراق الحالي، لأن قانون الانتخابات سيقلص حظوظ الأحزاب المتنفذة طوال الـ16 عاما الماضية.

وأضاف، أن شخصيات "تكنوقراط" مهنية مستقلة سترتقي إلى مجلس النواب حينها، وسيكون مخرجات البرلمان بهذه الاستقلالية صحيحة بما فيها تشكيل الحكومة.

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