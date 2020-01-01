المالية النيابية: رواتب 2020 ستتجاوز الـ 52 تريليون دينار

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد سليمان الصفار، اليوم الاربعاء، ان العراق صرف 38 تريليون دينار كرواتب للموظفين في حين سيحتاج الى 52 تريليون دينار من اجل تغطية رواتب الموظفين في 2020,

لافتا الى ان كميات النفط المصدر تتحاوز مامخطط له في الموازنة وبالتالي سيتم الاستفادة من فارق الكميات المصدر وفارق الاسعار المحددة في الموازنة في تغطية العجز واعداد موازنة تكميلية.



وقال الصفار في تصريح له ، ان “المشرع غالبا ماينظر للاسوأ في اعداد الموازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، حيث ان كل مايذكر من رقم يتعلق بالعجز فهو رقم مخفض، حيث سيتم الاستفادة من فارق سعر بيع النفط باعداد موازنة تكميلية”.



واضاف ان “كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية، ماسيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفاد منها في تقليل نسبة العجز اضافة الى انشاء موازنة تكميلية ايضا”.



واوضح ان “الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020 الـ 52 تريليون دينار، في حين ان العراق سيمضي بموازنة 1\12 لحين اقرار الموازنة الجديدة”.

ع د