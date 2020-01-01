بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 01 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
تفاصيل مثيرة في اقتحام السفارة الأمريكية: ميليشيات ماعش دفعت 35 دولارا لكل عنصر شارك في الواقعة الشعب العراقي يرفض هجوم ميليشيات ماعش الإرهابية على السفارة الأمريكية في بغداد العراقيون يرحبون بالقصف الأمريكي لميليشيات ماعش.. ويطالبون بحل الجماعات الإرهابية أنصار ميليشيات ماعش ينسحبون من أمام السفارة الأميركية بعد وصول المارينز الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد حادث السفارة ..سطوة " الولائيين" وخيبة الدولة والمسؤولين اساليب حديثة ومتطورة للحد من عمليات تهريب المنتجات النفطية العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 01 كانون الثاني 2020 02:16 م

المالية النيابية: رواتب 2020 ستتجاوز الـ 52 تريليون دينار

المالية-النيابية (1)

كشف  مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد سليمان الصفار، اليوم الاربعاء، ان العراق صرف 38 تريليون دينار كرواتب للموظفين في حين سيحتاج الى 52 تريليون دينار من اجل تغطية رواتب الموظفين في 2020,

لافتا الى ان كميات النفط المصدر تتحاوز مامخطط له في الموازنة وبالتالي سيتم الاستفادة من فارق الكميات المصدر وفارق الاسعار المحددة في الموازنة في تغطية العجز واعداد موازنة تكميلية.

وقال الصفار في تصريح  له ، ان “المشرع غالبا ماينظر للاسوأ في اعداد الموازنة وتحديد العجز الحاصل فيها، حيث ان كل مايذكر من رقم يتعلق بالعجز فهو رقم مخفض، حيث سيتم الاستفادة من فارق سعر بيع النفط باعداد موازنة تكميلية”.

واضاف ان “كمية النفط المحددة للتصدير في الموازنة بلغت 3 ملايين و800 الف برميل في حين ان النفط المصدر اكثر من هذه الكمية، ماسيوفر مبالغ كبيرة للعراق يستفاد منها في تقليل نسبة العجز اضافة الى انشاء موازنة تكميلية ايضا”.

واوضح ان “الرواتب بلغت في العام الماضي 38 تريليون دينار في حين ستتجاوز في 2020 الـ 52 تريليون دينار، في حين ان العراق سيمضي بموازنة 1\12 لحين اقرار الموازنة الجديدة”.

ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
12

أنصار ميليشيات ماعش ينسحبون من أمام السفارة الأميركية بعد وصول المارينز 01 كانون الثاني 2020 06:42 م

هجوم على السفارة الأمريكية

الشمري يحذر من عقوبات أمريكية خطيرة على العراق 01 كانون الثاني 2020 05:13 م

اياد علاوي

علاوي : اذا لم يتحرر قرار العراق السيادي فسيبقى ابناؤه ضحيةً لحروب وصراعات بالوكالة 01 كانون الثاني 2020 05:02 م

وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس

إسرائيل تهدد إيران بـ"قبضة من حديد" بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد 01 كانون الثاني 2020 04:59 م

الإمارات

العراق من الدول " المحذر" من السفر اليها في الامارات 01 كانون الثاني 2020 04:32 م

عالية نصيف

نائبة تكشف عن محاولات للابقاء على حكومة عبد المهدي 01 كانون الثاني 2020 04:29 م

المنطقة الخضراء

مسؤول حكومي : الخضراء لم تعد آمنة والسفارات قد تنتقل الى اربيل ! 01 كانون الثاني 2020 04:11 م

11

عاجل.. هروب الحشد الإرهابي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد بعد وصول المزيد من القوات الأمريكية للعراق 01 كانون الثاني 2020 03:57 م

التعليقات